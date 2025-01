Calciomercato.it - Napoli-Juve anche sul mercato: intrecci e dispetti, retroscena Kolo Muani

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime suldegli azzurri e gli incroci con il club bianconero, che domani sarà al Maradona per sfidare gli uomini di Antonio ConteE’ vigilia di campionato per ildi Antonio Conte, che domani sfiderà lantus di Thiago Motta, al Maradona. L’obiettivo degli azzurri è chiaramente quello di vincere contro i bianconeri, che fino a questo momento sono imbattuti in Serie A.sul(LaPresse) – Calcio.itntus è da sempre una sfida ricca di emozioni, ricca di tensioni e di incroci legati al calcio. Sembra davvero esserci un filo che collega le due squadre. Non serve, d’altronde, andare così indietro con gli anni, per ricordare il passaggio tanto discusso, di Gonzalo Higuain dalallantus: oggi in azzurro, infatti, ci sono due ex bianconeri come Manna e soprattutto Conte.