Mister Movie | Prima Foto da Supergirl | Woman of Tomorrow il nuovo capitolo dei DC Studios

James Gunn, co-capo dei DC, ha annunciato l’inizio delle riprese diof, condividendo sui social un’immagine teaser che ritrae Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El. L’attrice, celebre per il suo ruolo in House of the Dragon, è pronta a indossare i leggendari colori rosso e blu di. Gunn ha dichiarato: “È entusiasta di vedere le telecamere attive presso i Warner Bros.Leavesden”, ringraziando anche Craig Gillespie, regista del progetto, e il team coinvolto.e Trama diofIl film, tratto dalla miniserie a fumetti di otto numeri scritta da Tom King e illustrata da Bilquis Evely, portain un’odissea spaziale unica. Accompagnata da Ruthye, una giovane aliena interpretata da Eve Ridley (3 Body Problem), Kara Zor-El intraprende un viaggio per vendicare la famiglia di Ruthye, assassinata dal guerriero Krem delle Colline Gialle, ruolo affidato a Matthias Schoenaerts (The Old Guard).