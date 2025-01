Ilrestodelcarlino.it - Medei: Perugia e Trento favorite: "Ma la Lube non si sente appagata"

Dopo 4 anni latornerà a vivere l’atmosfera speciale della final four di Coppa Italia. Una manifestazione che dà al team vincitore il diritto di apporre la coccarda tricolore sul petto e competizione che è evento-spot per il movimento, fondamentale vetrina mediatica tanto che la Rai coprirà ogni gara, domani su Rai Sport, domenica su Rai2 e, attraverso Rai Italia, mostrerà le immagini in 5 continenti. Per la, un motivo in più per esserci. Il giovedì come ormai prassi è stato riservato alle dichiarazioni di mister e capitani delle 4 formazioni (per Verona si tratta della prima volta con questo format, in semifinale mancava dal 2005) e coach Giampaoloha evidenziato come la qualificazione, centrata col 3-2 su Milano a fine dicembre, possa essere un altro step di crescita del giovane collettivo.