Ilfattoquotidiano.it - “Liam Gallagher vuole rimanere sobrio prima e durante il tour degli Oasis. È in isolamento per rimettersi in forma”: lo rivela una fonte al The Sun

Una promessa è una promessa. E per questo va mantenuta. Almeno nelle intenzioni.avrebbe fatto un grande cambiamento di stile di vitadell’inizio delmondiale di reunion.A riferirlo è unavicino all’artista che al The Sun ha detto: “è appena tornato da una vacanza natalizia ‘alcolica’ e ora ha in programma diinper il prossimo futuro per concentrarsi sullafisica per il. Ha in programma di essereilcon gli. In realtà ha eliminato l’alcol per aiutarsi a prepararsi e anche per superare alla grande gli impegni che lo attendono. L’unica eccezione è che berrà ancora qualche birra, mentre guarderà giocare la sua amata squadra di calcio, il Manchester City”.C’è tanta attesa per ildi reunion, con 41 spettacoli, inizierà il 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff, seguito da cinque serate all’Heaton Park di Manchester e otto al Wembley Stadium.