Sport.quotidiano.net - Lazio-Real Sociedad 3-1: vittoria e primo posto aritmetico, baschi demoliti all'Olimpico

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma 23 gennaio 2025 - Una partita pressoché perfetta, vinta e messa in cassaforte neltempo e poi mai più riaperta, salvo un piccolo balzo di orgoglio degli ospiti. Lavince e strappa ilnella fase a campionato di Europa League, battuta per 3-1 laal termine di una gara dominata in lungo e in largo, a testimoniare ancora una volta la super stagione che i biancocelesti stanno vivendo in questa competizione. Gila la sblocca subito, poi il rosso per Munoz mette in discesa la gara, con Zaccagni e Castellanos bravi nei cinque minuti successivi all'espulsione a chiudere anzitempo la gara. Nel finale il gol della bandiera per ila segna Barrenetxea.tempo Conferma in larga parte le previsioni della viglia Baroni, che rispetto alla formazione tipo cambia un solo uomo: il portiere.