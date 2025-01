Sport.quotidiano.net - La storia. Guarneri ci ripensa e torna nel suo Sanga

Ci sono giocatrici speciali che segnano ladi un club. Stefaniaè una di queste. La storica capitana delMilanoa vestire la maglia “orange“ pochi mesi dopo il suo ritiro per un romantico ritorno in campo con la squadra che con lei è arrivata sino alla Serie A1 e dove sogna dire. "All’inizio la mia intenzione era quella di riprendere a fare un po’ di movimento - racconta-, non stavo passando un bel momento e frequentare il campo è stata la decisione più semplice e serena da prendere. Il basket mi ha sempre aiutata a scaricare le tensioni e a farmi divertire, in piùre alè per me rientrare in una casa bella e piena di persone che mi vogliono bene". All’inizio della stagione, durante la presentazione della squadra a Palazzo Marino, è stata anche onorata dell’ingresso nella Hall of Fame della società milanese, che l’aveva voluta premiare per il suo contributo umano prima ancora che tecnico.