Notizie.com - La Casa Bianca mostra i migranti in catene: l’effetto delle prime “deportazioni” di Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, non ha perso tempo. Almeno in termini di propaganda. Nove persone, riprese di spalle, che si accingono a salire su un aereo militare. Pronti a essere riportati in patria.“Come promesso – si legge sul profilo X della– il presidentesta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze”. Fra martedì e mercoledì scorso, ossia in contemporanea con l’insediamento dialla, i dati forniti dalle autorità statunitensi parlano di almeno 700 persone arrestate.Le principali retate sono avvenute tra East Boston, il New Jersey, Chicago e i quartieri centrali di New York. Il Pentagono, informano sempre dalla, ha messo a disposizione due voli militari: un C-130 e un C-17 che, in coordinamento con il Dipartimento di Stato e il Dipartimento della Homeland Security, operano per i rimpatri.