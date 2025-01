Juventusnews24.com - Juventus Women, ora è anche ufficiale: Cafferata lascia le bianconere e va alla Lazio. I dettagli e il comunicato

di RedazioneNews24, ora èlee va in prestito. Ie ildel clubCome anticipato danews24 negli scorsi giorni,rientradopo il prestitoSampdoria per ripartire immediatamente con la stessa formula in direzione. Di seguito il– Federicachiuderà la stagione 2024/2025 con la: la classe 2000, di proprietà della, termina l’avventuraSampdoria e passasquadra biancoceleste, in prestito con diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2025. Arrivata in bianconero nell’estate del 2023 dFiorentina, dopo la precedente esperienza biennale al Napoli con cui ha conquistatola promozione in Serie A, Federica ha collezionato nella scorsa annata 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia, aggiungendopropria personale bacheca la Supercoppa Italiana vinta a gennaio.