.com - Jesina / Kevin Trudo: «Sono fiducioso, conosciamo il valore della nostra maglia»

L’attaccante leoncello, ex di turno e prossimo al rientro, fa il puntosituazione alla vigilia del derby di domenica-Biagio NazzaroJESI, 23 gennaio 2025 – Quello di, potrebbe essere l’acquisto più importante. Dopo un lungo periodo di assenza infatti, l’attaccante biancorosso è prossimo al rientro definitivo per dare il proprio contributo alla rincorsa all’Eccellenza.Una carriera lunghissima quella del bomber leoncello, approdato in Italia nelle fila del Vittoria in Serie C/1 nel lontano 2004, per vestire in seguito le maglie di Carpi, Biagio Nazzaro, Fano in C/2, Elpidiense Cascinare, Matelica, ancora Biagio,in D dal torneo 2014/15 per 5 anni, Moie Vallesina e ancorain Eccellenza dalla stagione 2022/23 per altri 3 anni sino al torneo attuale.