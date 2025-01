Inter chiuso il primo accordo in Arabia Al via la collaborazione con Zain KSA

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nello scorso ottobre tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale l’annunciava di aver ottenuto la licenza MISA dal Ministero degli Investimenti dell’Saudita, una sorta di via libera a poter operare nei loro confini al fine di estendere sia il business nerazzurro che quello saudita. Erano dunque attesi aggiornamenti sulle prime mosse e sui primi accordi che l’avrebbe siglato grazie a questa possibilità, ed è notizia delle ultime ore la chiusura deldi questi.KSAKSA è ilOfficial Regional Partner dei nerazzurri nel territorio, marchio leader nel campo della fornitura di tecnologie innovative. Il CEO Corporate dell’, Alessandro Antonello, ne ha dato notizia tramite le seguenti parole, che non hanno nascosto l’entusiasmo del risultato raggiunto: “Siamo molto soddisfatti di annunciare il nostrodi partnership regionale inSaudita, un territorio per noi chiave a livello di sviluppo del brande che mostra un sempre crescenteesse per i colori nerazzurri.