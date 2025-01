Ilnapolista.it - Il Napoli ha deciso, niente follie per il dopo Kvaratskhelia (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilhaper il)Lacon Antonio Giordano fa il punto sul mercato del club azzurro:Ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di.I 60 milioni che il Manchester United pretendeva per Garnacho (20) hanno almeno indotto alla riflessione De Laurentiis, Manna e Conte: lesono consentite ma sino ad un certo punto. E quella cifra trascinava oltre il lecito. Garnacho è diventato ora soggetto del desiderio del Chelsea, ils’è staccato ma osserva da lontano, con apparente disinteresse. Garnacho sembra preferire il Chelsea al, ritroverebbe Enzo FernandezAlejandro Garnacho è sempre più lontano dal Manchester, ma oggi anche dal. Lo abbiamo prima scritto qui in riferimento alle notizie pervenute da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato internazionale.