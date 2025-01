Golf Farmers Insurance Open 2025 | in testa Griffin e Aberg dopo il secondo giro in rimonta Manassero

Leggi su Sportface.it

Continua la battaglia nel, evento storico del PGA Tour. Quest’edizione, con un montepremi di 9,3 milioni di dollari, si sta svolgendo sui suggestivi percorsi South e North del Torrey PinesClub di San Diego, in California.due giorni di gioco, inci sono l’americano Lantoe lo svedese Ludvig Åberg, entrambi con uno score di -6 (138 colpi). I due si trovano a una lunghezza di vantaggio sullo statunitense Danny Walker, che segue a -5. Alle spalle dei primi tre il gruppo di inseguitori è molto compatto, con Chris Gotterup, Hayden Springer e Sunghae Im tutti a -4, il che rende la corsa per il titolo decisamente aperta e imprevedibile.Al settimo posto, con uno score di -3, si piazza il norvegese Kris Ventura, affiancato da un plotone di americani: Eric Cole, Wesley Bryan, Harris English, Joel Dahmen, Will Gordon e Luke Clanton.