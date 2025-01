Anteprima24.it - Giornata della Memoria, il Liceo Giannone organizza un dibattito per ricordare la Shoah

Tempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno, com’è ormai tradizione consolidata, ilClassico “Pietro” celebrerà il Giorno, imprescindibile ricorrenza del nostro calendario civile: lo farà lunedì, 27 gennaio 2025, alle ore 9, nel cinema San Marco di Benevento.Sono anni difficili, ma il ruolorimane decisivo per evitare che scenda l’oblio su eventi che il tempo, a causavelocità con cui nuove tragedie nascono e si impongono alla nostra sensibilità, tende lentamente a cancellare. Il ricordo di drammi che rappresentano un punto di non ritorno, com’è stata la, rimane ancora uno scudo, se non contro gli errori del passato, che purtroppo continuano a ripetersi, almeno contro l’indifferenza delle coscienze, riportando all’attenzione ciò che è stato, sollevando interrogativi sulla natura degli esseri umani, sulle condizioni che li spingono a trasformarsi in freddi esecutori di morte, sul buio dell’intelligenza quando l’odio è usato come alimento per nutrire politiche di discriminazione e di annientamento dell’altro, sulla rabbia collettiva contro chi, in quanto diverso, è additato a capro espiatorio delle nostre paure.