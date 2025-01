Biccy.it - Francesca Ferragni è incinta del secondo figlio, l’annuncio

, la mediana delle sorelle, è di nuovo. A distanza di un paio di anni dalla nascita del suo primogenito Edoardo, ha annunciato tramite social di essere nuovamentedi Riccardo Nicoletti.Una decina di giorni fa Gabriele Parpiglia aveva svelato che “una delle sorelle” aspettava unaveva fatto orecchie da mercante mentre Chiara, presumibilmente per depistare, aveva smentito di essere.“Pronto a diventare un fratello maggiore?” ha chiestosu Instagram. Fra i commenti anche quello di sua sorella Valentina: “Pronta a diventare zia per la quarta volta“; e di suo padre Marco: “Pronto a diventare zio per la quarta volta“. Gli altri due nipoti sono, neanche a doverlo sottolineare, Leone e Vittoria, i figli che Chiara ha avuto con Fedez.