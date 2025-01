Sport.quotidiano.net - Fortitudo, due frecce in più. Menalo torna disponibile. E Thomas procede spedito

a disposizione dellaanche Leo. Con la seduta svolto ieri, anche l’ala croata di formazione italiana èto ad allenarsi agli ordini di coach Attilio Caja. Il nativo di Spalato, ha finalmente superato i problemi che lo avevano bloccato costringendolo a saltare la trasferta di Orzinuovi e il successivo impegno di domenica scorsa contro Piacenza. Per rivederein campo si deve così risalire all’11 gennaio e alla sfida con Cremona, in cui per altro il giocatore aveva avuto un ruolo marginale giocando poco più di 4’ e mettendo a segno giusto un tiro libero dopo una lunga assenza precedente. Finora è stata una stagione particolarmente sfortunata per, firmato i primi di novembre, il giocatore si era infortunato a inizio dicembre nella sfida con Piacenza, con la frattura della base della falange ungueale che ha reso necessario operazione chirurgico (uno dei 6 interventi a cui sono stati complessivamente sottoposti i giocatori della).