Ilrestodelcarlino.it - Festa del Falò, conto alla rovescia. Si svelano i primi temi dei carri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mancano ancora tre mesidel, in programma a Rocca San Casciano sabato 26 aprile prossimo, ma sono già in cantiere i preparativi nei rioni Borgo e Mercato, protagonisti assoluti e sfidanti, della manizione più sentita nel paese della media valle del Montone. Durante iincontri nei rioni Borgo e Mercato si è discusso in particolare del tema da scegliere per la sfilata deiallegorici, la seconda parte essenziale della, al termine della parte principale che resta comunque l’accensione dei rispettivi pagliai di spini lungo le rive del fiume Montone: quello del Borgo sulla riva sinistra e quello del Mercato sulla destra. Il tema delle sfilate dovrebbe rimanere ‘segreto’, per sorprendere quella sera in piazza Garibaldi all’ultimo minuto gli avversari rionali e le diverse migliaia di spettatori e curiosi accorsi da tutta la Romagna e non solo, ma ‘spie’ ben informate di entrambi i rioni (la Cia del Borgo e il Kgb – oggi Fsb - del Mercato) hanno già fatto trapelare ‘notizie attendibili’.