Ilgiorno.it - “Edufest“ alla seconda edizione. Grandi nomi parlano di equilibrio

Cinisello ospiterà per lavolta, il più grande festival d’Italia dedicato all’educazione eformazione, organizzato da cooperativa Orsa e giuntoquarta. L’anno scorso sono stati accolti 7.200 partecipanti, 25 ospiti (dallo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai al filosofo Umberto Galimberti, passando dcantante Clara al matematico Piergiorgio Odifreddi) e 79 partner tra talk, laboratori per bambini e ragazzi, associazioni con i loro stand ed espositori, concerti e spettacoli aperti a tutto il pubblico a ingresso gratuito. Il 17 e 18 maggio il festival dell’educazione tornerà in città e anche quest’anno si svolgerà nella cornice di Villa Ghirlanda, “invadendo“ anche il parco storico tra tendoni, animazioni e luoghi di sperimentazione."L’iniziativa si snoderà secondo uno stile ormai consolidato in questi anni - spiega Roberto Prencipe della cooperativa Orsa, che si occupa dell’organizzazione della kermesse -.