Ecco come rinascono le palazzine Santarelli

Dopo trent’anni di abbandono e degrado, ledi San Benedetto hanno finalmente trovato un nuovo proprietario: l’azienda edile Panichi di Ascoli Piceno. L’acquisizione dell’area, situata a sud dell’ex stadio Ballarin, sarà ufficializzata oggi dal sindaco Antonio Spazzafumo, che ha coordinato l’intera operazione. La conferenza stampa, prevista in tarda mattinata sul posto, svelerà i dettagli dell’accordo e le future destinazioni dell’area. Le, edificate negli anni ‘90, sono rimaste incomplete e in stato di degrado per decenni. Ci sono scale, tetti e pavimenti, manca tutto il resto. Nel corso degli anni, la struttura è stata spesso occupata da senzatetto, trasformandosi in un rifugio di fortuna. Alcuni hanno dormito per mesi all’interno di quelleed è per questo che ieri,azione propedeutica all’ufficiale passaggio di proprietà che dovrebbe avvenire oggi, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per verificare la situazione all’interno.