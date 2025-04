Thesocialpost.it - Spari all’improvviso nel parco dove giocano i bambini: ci sono morti e feriti, bilancio drammatico

Momenti di terrore a seguito di una folle sparatoria che ha spezzato due vite e lasciato dietro di sé una scia di. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio in unpubblico affollato,numerose persone si erano radunate per trascorrere del tempo all’aria aperta. In pochi istanti, la quiete è stata infranta da colpi d’arma da fuoco che hanno scatenato il panico tra i presenti.Secondo le autorità, nell’attaccorimaste ferite nove persone, tutte attualmente ricoverate negli ospedali della zona. Fortunatamente, le loro condizioni sarebbero stabili. Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tuttavia, al momento non è stato reso noto se vi siano sospettati, néemersi dettagli sul possibile movente.