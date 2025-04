Sport.quotidiano.net - Modric investe nello Swansea: è nuovo socio di minoranza del club

Leggi su Sport.quotidiano.net

Madrid, 14 aprile 2025 – Che ne sarà del futuro di Luka? Il centrocampista croato, che a settembre compirà quarant'anni, non ha ancora deciso se rinnovare o no con il Real Madrid, squadra alla quale è legato fino al giugno di quest'anno. Il numero 10 è diventato un vero e proprio simbolo del, dove milita dal 2012, collezionando ben 583 presenze in 13 stagioni, e vincendo 4 campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna, 5 Supercoppe di Spagna, 6 Champions League, 5 Supercoppe UEFA, 5 Mondiali pere una Coppa Intercontinentale FIFA. C'è poi da segnalare la conquista del Pallone d'oro nel 2018, arrivato dopo una stagione che l'ha visto protagonista sia con ilche con la nazionale. In questa stagione, complice anche l'età,ha ridotto il suo minutaggio rispetto agli anni scorsi, ma è comunque sceso in campo in 48 occasioni, per un totale di 2357 minuti, mettendo a segno 4 gol e 7 assist.