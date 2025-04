Thesocialpost.it - “Non mangiamo e non dormiamo più”. Scomparso in Italia a soli 14 anni, l’appello disperato

da sette giorni, e ancora nessuna traccia di Kevin Bakali, il ragazzo di 14residente a Mori, in Trentino. Da lunedì 7 aprile, il giovane è sparito dalla casa in cui vive con i nonni, senza lasciare spiegazioni. Da quel momento, si è aperto un lungo e doloroso silenzio che la famiglia cerca in ogni modo di interrompere. Dopo aver presentato denuncia ai carabinieri, i parenti hanno anche lanciato un appello pubblico attraverso il quotidiano l’Adige, nel tentativo di raggiungere Kevin ovunque si trovi. “Torna a casa, Kevin — si legge nel messaggio — non ti succederà nulla. Te lo assicuriamo: tu rimarrai sempre con noi”.Il ragazzo frequenta l’Istituto alberghiero della zona e, secondo quanto raccontano i familiari, l’ultimo contatto risale al pomeriggio del lunedì in cui è