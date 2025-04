Quotidiano.net - Obesità nei bambini: Lea, sport e social. La Commissione per l’infanzia indica la strada

Roma, 14 aprile 2025 – Il riconoscimento come malattia cronica non trasmissibile, l’introduzione di adeguate politiche fiscali, il rilancio di campagne informative destinate soprattutto ai neogenitori, la “stretta” su internet. Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel documento conclusivo dell’indagine sull’in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, approvato il 2 aprile dallaparlamentare pere l’adolescenza sotto la presidenza dell’on. Michela Vittoria Brambilla (Nm). Domani 15 aprile, a Roma, lapresenta gli atti dell’indagine (sala del Refettorio di palazzo San Macuto, in via del Seminario 76, dalle ore 14,30 alle 16,30). Il documento predisposto dalla relatrice on. Gloria Saccani Jotti (FI) dopo nove sedute e tredici tra audizioni di esperti e di rappresentanti delle istituzioni è stato votato all’unanimità.