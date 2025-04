Ursula come Trump Anche l’Europa fa la guerra alle ong

alle carte del prossimo bilancio settennale. Mentre le destre si galvanizzano immaginando di prosciugare i fondi destinati alla società civile, la Commissione tace o asseconda. Il risultato è una versione made in Brussels della dottrina Trump: meno soldi alle Ong, più potere a chi può permettersi il lusso di farsi ascoltare.La scusa, come sempre, è la trasparenza. Il Parlamento europeo ha approvato una serie di emendamenti per chiedere maggiore controllo sull’uso dei fondi europei da parte delle Ong. Peccato che, come ha scritto Politico, il tutto avvenga dopo mesi di attacchi sistematici da parte dei gruppi conservatori e dell’estrema destra. A farne le spese sono organizzazioni che spesso dipendono dai finanziamenti Ue per sopravvivere: nel caso di alcune Ong ambientali, fino al 70-80% del bilancio. Lanotiziagiornale.it - Ursula come Trump. Anche l’Europa fa la guerra alle ong Leggi su Lanotiziagiornale.it Chi grida all’eccezione europea dovrebbe dare un’occhiatacarte del prossimo bilancio settennale. Mentre le destre si galvanizzano immaginando di prosciugare i fondi destinati alla società civile, la Commissione tace o asseconda. Il risultato è una versione made in Brussels della dottrina: meno soldiOng, più potere a chi può permettersi il lusso di farsi ascoltare.La scusa,sempre, è la trasparenza. Il Parlamento europeo ha approvato una serie di emendamenti per chiedere maggiore controllo sull’uso dei fondi europei da parte delle Ong. Peccato che,ha scritto Politico, il tutto avvenga dopo mesi di attacchi sistematici da parte dei gruppi conservatori e dell’estrema destra. A farne le spese sono organizzazioni che spesso dipendono dai finanziamenti Ue per sopravvivere: nel caso di alcune Ong ambientali, fino al 70-80% del bilancio.

