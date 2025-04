Basket, Serie A: la Virtus Bologna supera Brescia in rimonta.

Leggi su Sportface.it

Lavince per 91-79 contro. Le due squadre scendono in campo per il posticipo della ventiseiesima giornata diA 2024/2025. La Vu Nera trova il successo in, conche dopo un ottimo primo tempo crolla nella seconda metà. La Germani paga a caro prezzo un terzo quarto al di sotto delle aspettative e che ha consegnato agli avversari il successo.L’avvio di partita dellaè più che complesso, con la squadra che non riesce a portare avanti il momento positivo iniziato da Cordinier con il primo canestro. La formazione di casa è capace di collezionare solo diciotto punti nel corso dei primi dieci minuti, mentre gli avversari salgono in cattedra. La Germani parte forte e mette a punto unadi azioni vincenti. Al termine del primo quarto, gli ospiti sono in vantaggio per 18-29.