DaziSefcovic Ue aperta ad accordo equo

21.50 "L'Ue rimane costruttiva e pronta a raggiungere un,che preveda anche la reciprocità attraverso la nostra offerta di dazi zero contro zero sui beni industriali e il lavoro sulle barriere non tariffarie. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà un un significativo sforzo congiunto da entrambe le parti". Lo ha scritto su X il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic dopo l'incontro a Washington con il segretario al commercio americano Howard Lutnick e il rappresentante commerciale Usa J.Greer