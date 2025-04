In quattro anni la Fondazione ha erogato 254 milioni

milioni di euro di risorse proprie erogate e altri 4 milioni e più convogliati da partner istituzionali su obiettivi comuni, arrivando a circa 30 milioni a favore della collettività. Sono alcuni dei numeri dell'attività svolta.

