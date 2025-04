Materia Grigia il confronto sulla difesa europea e il piano Readiness 2030

difesa europea e il piano Readiness 2030 sono stati al centro della nuova puntata di Materia Grigia, il talk di confronto condotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino. Il sesto appuntamento dell'approfondimento mensile di Sky TG24, che affronta i grandi temi d'attualità, ha aperto una discussione sul piano proposto dalla Commissione europea che, precedentemente conosciuto come Rearm Europe, punta a rafforzare il sistema di difesa degli Stati membri dell'Unione. A confrontarsi sul tema i due ospiti della serata: Luigi Chiapperini, generale di corpo d'armata in quiescenza dei lagunari, già comandante del contingente multinazionale Nato in Afghanistan nel 2012, e Francesco Vignarca, coordinatore della Rete italiana Pace e Disarmo. (GUARDA LA SESTA PUNTATA) Tg24.sky.it - Materia Grigia, il confronto sulla difesa europea e il piano Readiness 2030 Leggi su Tg24.sky.it Lae ilsono stati al centro della nuova puntata di, il talk dicondotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino. Il sesto appuntamento dell'approfondimento mensile di Sky TG24, che affronta i grandi temi d'attualità, ha aperto una discussione sulproposto dalla Commissioneche, precedentemente conosciuto come Rearm Europe, punta a rafforzare il sistema didegli Stati membri dell'Unione. A confrontarsi sul tema i due ospiti della serata: Luigi Chiapperini, generale di corpo d'armata in quiescenza dei lagunari, già comandante del contingente multinazionale Nato in Afghanistan nel 2012, e Francesco Vignarca, coordinatore della Rete italiana Pace e Disarmo. (GUARDA LA SESTA PUNTATA)

