Milan doppio colpo in arrivo la rivoluzione inizia da qui

Milan prepara un doppio colpo in vista della prossima stagione. Previsto un summit nelle prossime settimane.La stagione del Milan non ha di certo rispettato le aspettative di inizio stagione. Il progetto Fonseca è fallito con grande precocità, mentre Sérgio Conceição, dopo il sussulto che ha portato la vittoria della Supercoppa Italiana e un nuovo trofeo ai rossoneri, ha anch'esso fallito in più occasioni. Si preannuncia una rivoluzione tecnica per i Milanesi, che può partire già dalle prossime settimane, per preparare il terreno alla stagione 2025/2026, che deve essere necessariamente un rilancio per la squadra rossonera.Igli Tare sempre più vicinoCon i nomi di Giovanni Sartori del Bologna e Tony D'Amico dell'Atalanta che appaiono sullo sfondo – ma abbastanza distanti -, il Milan sembrerebbe intenzionato a passare al più presto dalla fase di analisi e studio sui possibili profili per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, all'affondo e l'inizio di colloqui per arrivare nel più breve tempo possibile alla fumata bianca definitiva.

