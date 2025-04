Meloni da Trump ma in contatto con Ursula Con Usa nodi gas e Nato

Trump? Giorgia Meloni avrà più vesti nella missione a Washington. I contatti con Ursula von der Leyen ci sono stati nei giorni scorsi e non mancheranno alla vigilia del viaggio, come confermano dalla Commissione europea. Perché il dossier dazi resta in cima all'agenda dell'incontro di giovedì nello Studio Ovale. Davanti a Donald Trump, la premier non conta di avere "trattamenti particolari" ma "sicuramente, per quello che le sarà possibile, può fare da facilitatore" nella trattativa Usa-Ue sulle tariffe commerciali, per dirla con il ministro per gli Affari europei Tommaso FotiL'articolo Meloni da Trump: ma in contatto con Ursula. Con Usa nodi gas e Nato proviene da Firenze Post. .com - Meloni da Trump: ma in contatto con Ursula. Con Usa nodi gas e Nato Leggi su .com Ambasciatrice Ue da? Giorgiaavrà più vesti nella missione a Washington. I contatti convon der Leyen ci sono stati nei giorni scorsi e non mancheranno alla vigilia del viaggio, come confermano dalla Commissione europea. Perché il dossier dazi resta in cima all'agenda dell'incontro di giovedì nello Studio Ovale. Davanti a Donald, la premier non conta di avere "trattamenti particolari" ma "sicuramente, per quello che le sarà possibile, può fare da facilitatore" nella trattativa Usa-Ue sulle tariffe commerciali, per dirla con il ministro per gli Affari europei Tommaso FotiL'articoloda: ma incon. Con Usagas eproviene da Firenze Post.

Le carte di Meloni. Cina, dazi, web tax: il sentiero stretto della premier a Washington, tra Trump, Ursula e fibrillazioni di maggioranza. Trump, asse Meloni-Ursula: sinistra muta | .it. Meloni prepara l'incontro con Trump e punta a dimezzare i dazi «reciproci». Von der Leyen: piano di difesa chance per l’Italia, positivo rapporto diretto di Meloni con Trump. Von der Leyen: 'Riarmo Ue? Per avere la pace bisogna essere forti'. La tela di Meloni per favorire un incontro tra Donald e Ursula. Ne parlano su altre fonti

huffingtonpost.it riferisce: Le carte di Meloni. Cina, dazi, web tax: il sentiero stretto della premier a Washington, tra Trump, Ursula e fibrillazioni di maggioranza - A 48 ore dalla prima missione alla Casa Bianca, in raccordo con Ursula von der Leyen, la premier fa il punto sulle “carte” da giocarsi nel ...

Come scrive informazione.it: Bruxelles "benedice" la missione Usa di Meloni. Von der Leyen in contatto costante con la premier - Occhi puntati sulla missione Usa della premier Meloni che venerdì sarà ricevuta da Donald Trump allo Studio Ovale. Dazi e non solo sul tavolo del bilaterale, che, sinistre italiane tacendo, gode dei b ...

Secondo ilfattoquotidiano.it: Salvini tira Meloni per la giacchetta: “Con Trump non insegua le posizioni Ue”. Tajani lo gela: “Va a sostenerle” - La tregua armata dentro il governo sulla postura dell’Italia nei confronti dei rapporti con Usa e Unione Europea vive un altro scossone. A provocarlo è l’incontro che si terrà in settimana tra la pres ...