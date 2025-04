Harry Potter annunciato il nuovo cast della serie HBO John Lithgow sarà Albus Silente

della serie Harry Potter: John Lithgow sarà Albus Silente, ecco chi interpreterà Minerva McGranitt, Severus Piton e Hagrid ed altri membriWarner Bros. Discovery ha annunciato i nuovi membri del cast della serie Harry Potter, una produzione HBO Original destinata alla piattaforma Max. Tra i nomi spiccano John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu e Nick Frost, che interpreteranno alcuni dei personaggi più iconici della saga creata da J.K. Rowling.John Lithgow (foto Jessica Howes)I protagonisti della serieNel ruolo di Albus Silente ci sarà John Lithgow, attore premiato con sei Emmy, due Tony Award e un Olivier, oltre a diverse candidature ai BAFTA e agli Oscar. Janet McTeer, vincitrice di un Golden Globe, un Tony e un Olivier, sarà Minerva McGranitt, mentre Paapa Essiedu, già nominato per un Emmy, un BAFTA e un Olivier, interpreterà Severus Piton.

