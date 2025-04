Napoli Empoli 3 0 LIVE doppietta McTominay e Lukaku per il belga goal e due assist

goal E LE AZIONI SALIENTI: 63` - Empoli pericoloso, questa volta con il tap-in di Grassi fermato da Meret. 61` - TRIS Napoli, ANCORA MCTOM. Leggi su Calciomercato.com E LE AZIONI SALIENTI: 63` -pericoloso, questa volta con il tap-in di Grassi fermato da Meret. 61` - TRIS, ANCORA MCTOM.

Napoli-Empoli, il risultato in diretta LIVE. Napoli-Empoli, diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì. Napoli-Empoli, LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025. LIVE Napoli-Empoli 3-0 Serie A 2024/2025: Napoli trionfa con McTominay. Serie A, Napoli-Empoli 1-0: i partenopei in vantaggio con McTominay - Napoli-Empoli 1-0: gol di McTominay. Pronostico Napoli-Empoli | Serie A 2024/25. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ansa.it: Serie A: Napoli-Empoli 3-0 DIRETTA e FOTO - Corsa scudetto, la squadra di Conte deve rispondere all'Inter. Toscani in piena lotta per non retrocedere (ANSA) ...

Come scrive calciostyle.it: Napoli-Empoli, risultato in diretta: LIVE (0-0) - Visualizzazioni: 0 Napoli-Empoli, queste le formazioni ufficiali per la sfida delle 20:45 tra la squadra di Conte e quella di D’Aversa. Tutto confermato in attacco, presenti Politano e Neres, mentre D ...

Secondo tuttonapoli.net: Napoli-Empoli 1-0 (McTominay 18'): spacca la porta McTominay! Napoli in vantaggio - premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 19' - Ancora pericoloso l'Empoli sull'asse Pezzella-Gyasi: il primo trova il secondo in area che di testa ...