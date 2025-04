.com - Italia’s Got Talent 2025, Alessandro Cattelan novità in giuria, ecco il video annuncio

nuovo giudice diGotsu Disney+: al suo fianco Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, con la conduzione di Aurora e Fru dei The Jackalentra nelladiGot, affiancando tre volti già noti al pubblico: Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. La nuova edizione dello show andrà in onda prossimamente in esclusiva su Disney+, e si preannuncia ricca di sorprese eo, con una conduzione affidata a una coppia inedita e molto amata: Aurora Leone e Fru, entrambi membri del collettivo comico The Jackal.Le audizioni sono attualmente in corso al Teatro Politeama di Catanzaro, dove i giudici stanno selezionando i protagonisti della nuova stagione. L’arrivo di, volto storico della televisione italiana e già conduttore di X Factor e Da grande, rappresenta unaimportante per il programma, che prosegue così il suo percorso su Disney+ dopo il successo delle precedenti edizioni.