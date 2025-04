Settore giovanile Inter i risultati del weekend

Settore giovanile Inter, i risultati del weekend per le squadre nerazzurre. Ecco tutti i tabelliniweekend di calcio per le squadre del Settore giovanile dell’Inter, che sono scese in campo nel fine settimana. Ecco i risultati pubblicati sul sito ufficiale del clubUNDER 20 Campionato, 33ª giornata: Cremonese vs Inter 0-1 Reti: 4? rig. De Pieri.UNDER 19 FEMMINILE Campionato, Fase Interregionale 9ª giornata: Milan vs Inter 2-2 Reti: 7’ Ciano, 27’ Giudici. Inter qualificata alle final four.UNDER 17 Campionato, 25ª giornata: Mantova vs Inter 2-2 Reti: D’Agostino 26?, 71?.UNDER 17 FEMMINILE Campionato, Fase Interregionale 9ª giornata: Genoa vs Inter 1-2 Reti: 54? Corti, 75? Matteoni. UNDER 16 Campionato, 25ª giornata: Monza vs Inter 0-1 Reti: 40? Morosi. UNDER 15 Campionato, 25ª giornata: Monza vs Inter 1-2 Reti: 57? Ferri, 81? Omini P. Internews24.com - Settore giovanile Inter, i risultati del weekend Leggi su Internews24.com di Redazione, idelper le squadre nerazzurre. Ecco tutti i tabellinidi calcio per le squadre deldell’, che sono scese in campo nel fine settimana. Ecco ipubblicati sul sito ufficiale del clubUNDER 20 Campionato, 33ª giornata: Cremonese vs0-1 Reti: 4? rig. De Pieri.UNDER 19 FEMMINILE Campionato, Faseregionale 9ª giornata: Milan vs2-2 Reti: 7’ Ciano, 27’ Giudici.qualificata alle final four.UNDER 17 Campionato, 25ª giornata: Mantova vs2-2 Reti: D’Agostino 26?, 71?.UNDER 17 FEMMINILE Campionato, Faseregionale 9ª giornata: Genoa vs1-2 Reti: 54? Corti, 75? Matteoni. UNDER 16 Campionato, 25ª giornata: Monza vs0-1 Reti: 40? Morosi. UNDER 15 Campionato, 25ª giornata: Monza vs1-2 Reti: 57? Ferri, 81? Omini P.

