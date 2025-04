A Ischia ordinanza contro i butta dentro dei locali

Ischia dev'essere un'isola si, ma di pace. Tgcom24.mediaset.it - A Ischia l'ordinanza contro i "butta dentro" dei locali Leggi su Tgcom24.mediaset.it D'ora in poi si potranno solo esporre i menu, senza intralciare i pedoni, che in ogni caso non possono essere disturbati. Ristoratore avvisato, mezzo salvato.dev'essere un'isola si, ma di pace.

A Ischia l'ordinanza contro i "butta dentro" dei locali. BASTA CON I "BUTTA DENTRO", A ISCHIA ECCO L'ORDINANZA SINDACALE -. Arriva l’ordinanza sindacale contro i “butta dentro”. Ischia, Nuova Ordinanza per la ZTL di Via Porto per Lavori Riva Destra: Modifica degli Orari di Chiusura. Divieto di sbarco 2024. Sicurezza balneare, varata la nuova ordinanza. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ilgolfo24.it: Arriva l’ordinanza sindacale contro i “butta dentro” - Il Comune di Ischia dice basta a un malcostume consolidato e lo fa con un’ordinanza firmata dal sindaco Enzo Ferrandino avente ad oggetto “Divieto di svolgere sulle strade pubbliche e piazze, su aree ...

ildispariquotidiano.it riferisce: Ischia, chiamata salvezza:con il Costa d’Amalfi per chiudere il discorso - Classifica alla mano, calendario sul tavolo. L’Ischia Calcio guarda in casa propria, ma butta un occhio anche altrove, dove i giochi non sono ancora completi ...