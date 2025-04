.com - Pixel 8a scontato del 36% costa solo 350€

Leggi su .com

8a èdel 36%, lo smartphone Google con Android puro e aggiornamenti immediati alla nuova versione appena disponibili. Non è ilsmartphone disponibile in offerta su Amazon dove è possibile acquistae Galaxy A16 con uno sconto del 43%.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.ChatGPT 4 Plus a 5,62€/mese: abbonamento condiviso per risparmiare sull’IA avanzata8adel 36% Acquista su AmazonGoogle8a: smartphone Android sbloccato con innovativa fotocamera, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza avanzata – Nero ossidiana, 128 GBPrezzodel 36%: 350,00€ invece di 549€ Acquista su AmazonPOCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Verde, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)Esclusiva Amazon – Offerta a tempoPrezzodel 15%: 219,90€ invece di 259,90€ Acquista su AmazonSamsung Galaxy A34 5G Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.