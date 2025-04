Oasport.it - Chi è Alessandra Mao, la ragazzina di terza media sul tetto d’Italia nei 200 sl

Al netto del pass mondiale ottenuto dal campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi, la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione è stata segnata soprattutto dall’impressionante exploit diMao. La giovane promessa veneziana ha sorpreso tutti, non limitandosi a frantumare (prima in batteria e poi in finale) il record nazionale di categoria ma vincendo addirittura la medaglia d’oro nei 200 stile libero a soli 14 anni.La veneta classe 2011 ha toccato la piastra d’arrivo in 1’58?86, un tempo semplicemente mostruoso considerando la carta d’identità di unache frequenta la. Mao, tesserata per il Team Veneto e allenata da Andrea Franconetti, aveva già fatto intravedere un potenziale notevole a partire dalla scorsa stagione realizzando alcune prestazioni degne di nota per la sua età su varie distanze dello stile libero.