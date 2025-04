Thesocialpost.it - Incidente spaventoso, chi è Eleonora Barberio: è morta a soli 24 anni insieme al fidanzato

Tragedia nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025 in Basilicata, dove un terribilestradale ha spezzato la vita di due giovani fidanzati. L’impatto è avvenuto lungo la Strada Statale 655 Bradanica, in territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. Un’automobile, su cui viaggiava la coppia, si è schiantata frontalmente contro un tir. Un urto devastante, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Le vittime sono Giuseppe Cecca, 31, originario di Santeramo in Colle (Bari), ed, 24, di Sabaudia, nel Lazio.Secondo le prime ricostruzioni, l’autoarticolato procedeva in direzione opposta quando si è scontrato frontalmente con la vettura. L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo ai due ragazzi: entrambi sono morti sul colpo.