Inter Bayern Monaco Inzaghi si affida ai big La probabile formazione

Inzaghi non si priva nemmeno di un big nella partita della sua Inter contro il Bayern Monaco. L’allenatore già ha pensato alla probabile formazione, solo un ballottaggio. UN DUBBIO – Siamo quasi alla conclusione dell’antivigilia della partita tra Inter e Bayern Monaco. Si parte dall’1-2 di Monaco di Baviera, dove all’Allianz Arena Davide Frattesi ha messo il timbro decisivo per la vittoria nerazzurra. Non basta però fermarsi a quella notte magica, perché la storia mette di fronte un tabù. I tedeschi hanno sempre vinto a San Siro e stavolta quest’ultima potrebbe coincidere con la qualificazione. Un solo gol di vantaggio non lascia tranquilli, per questo Simone Inzaghi si affida a tutti i suoi big a disposizione. Dei titolarissimi manca solo Denzel Dumfries, mentre ritorna Federico Dimarco rispetto alla gara d’andata. Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, Inzaghi si affida ai big. La probabile formazione Leggi su Inter-news.it Simonenon si priva nemmeno di un big nella partita della suacontro il. L’allenatore già ha pensato alla, solo un ballottaggio. UN DUBBIO – Siamo quasi alla conclusione dell’antivigilia della partita tra. Si parte dall’1-2 didi Baviera, dove all’Allianz Arena Davide Frattesi ha messo il timbro decisivo per la vittoria nerazzurra. Non basta però fermarsi a quella notte magica, perché la storia mette di fronte un tabù. I tedeschi hanno sempre vinto a San Siro e stavolta quest’ultima potrebbe coincidere con la qualificazione. Un solo gol di vantaggio non lascia tranquilli, per questo Simonesia tutti i suoi big a disposizione. Dei titolarissimi manca solo Denzel Dumfries, mentre ritorna Federico Dimarco rispetto alla gara d’andata.

