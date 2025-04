Schianto terribile dietro una curva la corsa in ospedale traffico nel caos tutto bloccato

curva in modo troppo largo, invadendo almeno parzialmente la corsia opposta. Lì stava salendo la Zafira, diretta in Valmalenco. L’impatto è stato inevitabile: si è trattato di un violento urto fronto-laterale. Ad avere la peggio è stata la Opel, che ha riportato i danni maggiori, mentre anche l’Audi è rimasta seriamente danneggiata. Thesocialpost.it - Schianto terribile dietro una curva, la corsa in ospedale: traffico nel caos, tutto bloccato Leggi su Thesocialpost.it Scontro tra due auto sulla provinciale 15 della Valmalenco nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile. L’incidente si è verificato intorno alle 17.30 nel tratto tra Mossini e il ponte sul Valdone, in territorio comunale di Sondrio. Coinvolti due veicoli: un’Audi A6, guidata da un giovane di 20 anni, e una Opel Zafira condotta da un uomo di 74 anni. Lo scontro ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’area.Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri di Sondrio, l’Audi, che stava scendendo verso Sondrio, avrebbe affrontato unain modo troppo largo, invadendo almeno parzialmente la corsia opposta. Lì stava salendo la Zafira, diretta in Valmalenco. L’impatto è stato inevitabile: si è trattato di un violento urto fronto-laterale. Ad avere la peggio è stata la Opel, che ha riportato i danni maggiori, mentre anche l’Audi è rimasta seriamente danneggiata.

La "curva del diavolo" e l'ultimo discorso con la figlia: i misteri dietro la morte di Grace Kelly. Terribile incidente a Besana, architetto di Renate perde la vita. L'incidente mortale di Luca Salvadori: la testimonianza di un pilota IRRC a Frohburg. La FIA risponde alle preoccupazioni sulla sicurezza di Albert Park: ristrutturazione delle curve 6-7 dopo l'incidente terribile di Russell.. Terralba in lacrime per Daniele, morto in un terribile schianto. Schianto in moto lungo la Colonnetta: muore a 26 anni un ragazzo di Chieti. Ne parlano su altre fonti

informazione.it riferisce: Il video del terribile schianto a 320km/h di Doohan nelle prove libere in Giappone: il testacoda e poi l'impatto - Durante le prove libere del Gp del Giappone di F1 il pilota dell'Alpine Doohan è finito contro le barriere ad alta velocità. In prossimità di una curva la sua auto, lanciata a più di 320km/h, ha prima ...

Segnala msn.com: Schianto tra auto a Gravina, muore bimba di 9 anni: non indossava la cintura di sicurezza. Il padre va a processo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lo riporta lanazione.it: Terribile schianto nella notte. Frontale tra auto in viale Rosselli. Due giovani feriti, uno è grave - Grave incidente stradale la scorsa notte a Firenze, pochi minuti prima delle 4. Lo schianto, che ha svegliato di soprassalto i residenti della zona, è avvenuto sul viale Fratelli Rosselli ...