Agrigentonotizie.it - Favara, prende a pugni la madre e si barrica in casa

Leggi su Agrigentonotizie.it

Un uomo di 55 anni, dopo avere picchiato al'anziana, si èto ine minaccia di buttarsi dal balcone. La donna sarebbe riuscita a mettersi in salvo chiudendosi in una camera e chiamando il 112. Il timore iniziale era che l'uomo potesse essere armato.Sul posto, in via.