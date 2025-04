L Europa sfida Putin il 9 maggio i 27 in Ucraina In arrivo nuove sanzioni

Ucraina, al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo si vedono volti scuri e si sentono parole affilate . Lo shock è palpabile e il collega di Kiev Andreii Sibiha - collegato da remoto - si è visto consegnare un rosario di condoglianze. Passare ai fatti è più complesso, data la logica dell'unanimità. Sibiha però ha invitato i 27 a recarsi in visita in Ucraina.

