Sci Brignone Impossibile tornare sugli sci prima di 4 5 mesi

sugli sci? prima di 4/5 mesi non se ne parla, è Impossibile”. Così Federica Brignone, in collegamento da casa durante il Media Day della Fisi. “I tempi di recupero non li so io, non li sanno i medici -ha proseguito Federica- A 45 giorni avremo una Tac di controllo e vedremo dopo cosa fare. prima dobbiamo pensare alla parte ossea, poi al resto. Opererò anche il legamento? Dobbiamo aspettare la Tac perché anche in caso non lo possiamo certo attaccare a una tibia rotta”.Poi con molto realismo: “Oggi hanno presentato la Fiaccola di Milano-Cortina? prima devo lavorare step by step, star meglio e guarire, pensare di tornare a camminare”. Federica è apparsa molto sorridente nonostante l’infortunio: “Non è bello quanto successo, ma è successo, è inutile pensare negativamente. Il pensiero delle Olimpiadi c’è ma è lontano, sono focalizzata su altro”. Ilfogliettone.it - Sci, Brignone: “Impossibile tornare sugli sci prima di 4-5 mesi” Leggi su Ilfogliettone.it “Iosci?di 4/5non se ne parla, è”. Così Federica, in collegamento da casa durante il Media Day della Fisi. “I tempi di recupero non li so io, non li sanno i medici -ha proseguito Federica- A 45 giorni avremo una Tac di controllo e vedremo dopo cosa fare.dobbiamo pensare alla parte ossea, poi al resto. Opererò anche il legamento? Dobbiamo aspettare la Tac perché anche in caso non lo possiamo certo attaccare a una tibia rotta”.Poi con molto realismo: “Oggi hanno presentato la Fiaccola di Milano-Cortina?devo lavorare step by step, star meglio e guarire, pensare dia camminare”. Federica è apparsa molto sorridente nonostante l’infortunio: “Non è bello quanto successo, ma è successo, è inutile pensare negativamente. Il pensiero delle Olimpiadi c’è ma è lontano, sono focalizzata su altro”.

Sci, Brignone: “Impossibile tornare sugli sci prima di 4-5 mesi”. Federica Brignone: "Impossibile tornare sugli sci prima di 4/5 mesi". Brignone: 'Sono super positiva ma prima di 4/5 mesi impossibile tornare sugli sci'. Brignone: "Impossibile tornare in 5 mesi. Incidente? Mai visto video". Brignone gela su Milano-Cortina e svela la data del rientro: "Prima di 4-5 mesi impossibile tornare sugli sci". Federica Brignone inizia la fisioterapia: prima di 4-5 mesi niente sci. Ne parlano su altre fonti

ansa.it comunica: Brignone, prima di 4/5 mesi impossibile tornare sugli sci - "Io sugli sci? Prima di 4/5 mesi non se ne parla, è impossibile. I tempi di recupero non li so io, non li sanno i medici. A 45 giorni avremo una Tac di controllo e vedremo dopo cosa fare. Prima dobbia ...

Secondo sport.virgilio.it: Brignone gela su Milano-Cortina e svela la data del rientro: "Prima di 4-5 mesi impossibile tornare sugli sci" - Federica Brignone al media day FISI indica la data del rientro sugli sci: Prima di 4-5 mesi impossibile tornare sugli sci. Il gelo su Milano-Cortina.

Nota di ansa.it: Brignone: 'Sono super positiva ma prima di 4/5 mesi impossibile tornare sugli sci - "Oggi inizio la fisioterapia a Torino". E' l'annuncio Federica Brignone, in videocollegamento da casa durante il Media Day della Fisi, dopo l'operazione alla gamba. "Oggi impostiamo il lavoro - spiega ...