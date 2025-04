Gaetano Iacolare torna libero era l’autista del commando che uccise Giancarlo Siani

Gaetano Iacolare è tornato in libertà. Condannato in via definitiva per l’assassinio del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985, ha lasciato il carcere nel pomeriggio di ieri dopo aver scontato una pena di 24 anni. Ritenuto l’autista del commando che freddò il giovane cronista de Il Mattino, Iacolare – nipote dei boss Lorenzo e Angelo Nuvoletta – era stato arrestato nel 2001 e riconosciuto come parte attiva nella fase esecutiva del delitto.All’uscita dal penitenziario, come riportato da Il Mattino, è stato accolto dai familiari, che hanno organizzato un sobrio rinfresco nella tenuta di famiglia a Marano. Restano invece detenuti all’ergastolo gli altri condannati per l’omicidio: Valentino Gionta Del Core, Luigi Cappuccio e Armando Baccante, ritenuti esecutori materiali e mandanti dell’attentato che colpì uno dei simboli del giornalismo d’inchiesta in Campania. Thesocialpost.it - Gaetano Iacolare torna libero, era l’autista del commando che uccise Giancarlo Siani Leggi su Thesocialpost.it to in libertà. Condannato in via definitiva per l’assassinio del giornalista, ucciso dalla camorra nel 1985, ha lasciato il carcere nel pomeriggio di ieri dopo aver scontato una pena di 24 anni. Ritenutodelche freddò il giovane cronista de Il Mattino,– nipote dei boss Lorenzo e Angelo Nuvoletta – era stato arrestato nel 2001 e riconosciuto come parte attiva nella fase esecutiva del delitto.All’uscita dal penitenziario, come riportato da Il Mattino, è stato accolto dai familiari, che hanno organizzato un sobrio rinfresco nella tenuta di famiglia a Marano. Restano invece detenuti all’ergastolo gli altri condannati per l’omicidio: Valentino Gionta Del Core, Luigi Cappuccio e Armando Baccante, ritenuti esecutori materiali e mandanti dell’attentato che colpì uno dei simboli del giornalismo d’inchiesta in Campania.

