Napoli Empoli 3 0 LIVE doppietta e palo per McTominay goal e due assist per Lukaku

goal E LE AZIONI SALIENTI: 67` - palo di McTominay, vicino alla tripletta! Lukaku lo imbecca, tiro dello scozzese e montante destro colpito, co. Leggi su Calciomercato.com E LE AZIONI SALIENTI: 67` -di, vicino alla tripletta!lo imbecca, tiro dello scozzese e montante destro colpito, co.

Serie A, Napoli-Empoli 3-0: doppietta di McTominay - Aggiornamento del 14 Aprile delle ore 22:22. Napoli-Empoli, il risultato in diretta LIVE. LIVE Napoli-Empoli 3-0 Serie A 2024/2025: Lukaku Vicino al Quarto Gol. Serie A: Napoli-Empoli 3-0 DIRETTA e FOTO. Serie A - Napoli-Empoli 2-0, raddoppia Lukaku. Napoli-Empoli, LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Napoli-Empoli 3-0 LIVE: doppietta e palo per McTominay, goal e due assist per Lukaku - I GOAL E LE AZIONI SALIENTI: 67` - Palo di McTominay, vicino alla tripletta! Lukaku lo imbecca, tiro dello scozzese e montante destro colpito, ...

Si apprende da ansa.it: Serie A: Napoli-Empoli 3-0 DIRETTA e FOTO - Corsa scudetto, la squadra di Conte deve rispondere all'Inter. Toscani in piena lotta per non retrocedere (ANSA) ...

Segnala 100x100napoli.it: Live-Napoli-Empoli: per gli azzurri raddoppia Romelu e Scott fa tris (3-0; 17' McTominay; 56' Lukaku; 61' McTominay) - Live-Napoli-Empoli: Napoli in campo per restare agganciato alla vetta. Formazione annunciata con Juan Jesus, Mazzocchi e Gilmour 66' McTominay vicino al terzo gol. David Neres serve Lukaku che scaric ...