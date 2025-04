Annuncio roboante Valentino Rossi ribalta la MotoGP

Valentino Rossi rompe il silenzio, esce allo scoperto e scuote la MotoGP dove rimane tra i protagonisti con la sua Scuderia, la VR46 Racing da quest’anno diventata team satellite della Ducati dopo il divorzio di quest’ultima con Pramac.Il ‘Dottore’ spalanca un portone, poi socchiude il portone stesso. Insomma, come un grande dirigente calcistico dice e non dice, strizza l’occhio e poi fa un passo indietro. È comprensibile, deve mantenere determinati equilibri all’interno della sua squadra. Che cresce col passare degli anni, grazie a scelte quasi sempre indovinate e a un programma a medio-lungo termine molto solido che sta iniziando a dare i suoi frutti.Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, la coppia della VR46 Racing è di quelle importanti. Leggi su Sportface.it Morbidelli o Di Giannantonio, chi lascerà il team del ‘Dottore’? “È un pilota fantastico, molto giovane e incredibilmente talentuoso”rompe il silenzio, esce allo scoperto e scuote ladove rimane tra i protagonisti con la sua Scuderia, la VR46 Racing da quest’anno diventata team satellite della Ducati dopo il divorzio di quest’ultima con Pramac.Il ‘Dottore’ spalanca un portone, poi socchiude il portone stesso. Insomma, come un grande dirigente calcistico dice e non dice, strizza l’occhio e poi fa un passo indietro. È comprensibile, deve mantenere determinati equilibri all’interno della sua squadra. Che cresce col passare degli anni, grazie a scelte quasi sempre indovinate e a un programma a medio-lungo termine molto solido che sta iniziando a dare i suoi frutti.Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, la coppia della VR46 Racing è di quelle importanti.

"Sbattuto fuori": per Valentino Rossi è l'ultima occasione. MotoGP Valencia: Valentino Rossi… che spettacolo!. "È successo quando era alle elementari": il retroscena su Bagnaia è incredibile. Annuncio roboante, Valentino Rossi ribalta la MotoGP. TDR U15: Campania ai quarti di finale, Abruzzo ad un passo dalla qualificazione.

