Questa squadra è incredibile dice il film del boss del Barcellona

2025-04-14 21:26:00 Breaking news:Il manager delHansi Flick ha definito la sua“Incredible”, ma è stato sorvegliato contro il compiacimento per la seconda tappa dei quarti di finale della Champions League contro il Borussia Dortmund.La Barca è imbattuta in 24 partite in tutte le competizioni e hanno battuto latedesca-finalisti l’anno scorso-4-0 nella prima tappa della scorsa settimana.Dortmund non ha mai battuto ilin sei tentativi, ma nonostante il lorodi dominio non sta guardando molto più avanti.“Ho molta fiducia in. Abbiamo attraversato molte partite senza perdere e dovremmo esserne orgogliosi.“Non posso lamentarmi di uno dei miei giocatori.”, ha detto Flick. Hansi Flick: “Il supporto dei fan èe penso che lacerchi di ripagarlo con le nostre esibizioni.