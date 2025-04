Fantastic Four Data di uscita del nuovo trailer e anticipazioni imperdibili

nuovo trailer di The Fantastic Four: First Steps? Ottime notizie! Sembra che l'attesa stia per finire e potrai presto dare una nuova occhiata a Reed Richards, Sue Storm e compagnia. Quando Potrai Vedere il trailer?Secondo indiscrezioni, il trailer sarà proiettato nelle sale insieme a Thunderbolts, il che significa che potrebbe arrivare già nella settimana del 21 aprile o all'inizio di quella del 28 aprile, considerando che Thunderbolts uscirà il 2 maggio. Segna queste date sul calendario!Cosa ci Riserva il nuovo trailer?Preparati a rimanere a bocca aperta! Sembra che il trailer, della durata di circa due minuti e mezzo, mostrerà Reed Richards in azione con i suoi poteri, l'attesissima apparizione di Silver Surfer e la conferma ufficiale della gravidanza di Sue Storm.

