Anticipazionitv.it - Temptation Island, triste rottura tra Siria Pingo e Matteo Vitali: lei svela i motivi

, coppia storica dell’edizione 2024 di, sembrano aver messo fine alla loro relazione. I due, che si erano conosciuti da adolescenti e avevano partecipato al programma per mettere alla prova i propri sentimenti, avevano lasciato il villaggio in Sardegna come coppia unita. Tuttavia, a distanza di qualche mese, la loro storia d’amore si trova oggi in una fase molto delicata.ha lasciatoha rilasciato un’intervista a Lollomagazine, in cui ha raccontato i dettagli della situazione. Ha spiegato di non aver ancora preso una decisione definitiva, ma che da quando si sono concessi una pausa, non si sono più sentiti.avrebbe provato a ricontattarla, ma lei ha scelto di non farsi trovare, affermando: “Per adesso credo sia meglio così”.