Calciomercato.it - Brilla con il Napoli, ma lo rivogliono subito: “Sarebbe felicissimo”

In maglia azzurra i suoi numeri sono straordinari, però la sua esperienza potrebbe già chiudersiNel posticipo della 32esima giornata, ilsfida l’Empoli. Un testa-coda che vede fronteggiarsi gli azzurri partenopei per la vetta della classifica e gli azzurri toscani in lotta per la salvezza. A sbloccare la gara è stato il tiro da fuori area di Scott McTominay., McTominaycon Conte (LaPresse) – Calciomercato.itLo scozzese, arrivato in estate dal Manchester United è senz’altro uno dei grandi protagonisti della stagione partenopea. Con quello siglato contro l’Empoli, il centrocampista è arrivato al suo settimo gol in campionato. Un vero e proprio record, numeri che aveva raggiunto soltanto in una stagione in Inghilterra.I don’t know understand why man united sold Scott Mctominay ? ? he’s just finished to score a beautiful goal forvs Empoli right now ? 1and Empoli 0 ? ???— Vincent Nkuna (@VincentNkuna14) April 14, 2025Man.