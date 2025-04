.com - Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela e il viaggo nella Londra musicale, dai Beatles ai Queen

porta il viaggionel nuovo episodio di, ilsu Rai1: la capitale inglese svelata attraverso una playlist unica e suggestivaRai1 presenta il secondo episodio dei quattro appuntamenti di, il, dedicato ai grandi personaggi del passato e alla storia di luoghi unici. Dopo Van Gogh, in questa puntata dal titolo Sulle note diguiderà gli spettatori allacapitale inglese, trasformandola in un vero e proprio pentagramma.Dopo aver attraversato le storiche strisce pedonali di Abbey Road, simbolo indiscusso deicondurrà il pubblico all’interno degli omonimi studi musicali, per rivivere la grande avventura sonora dei leggendari quartetti britannici.